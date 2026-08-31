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Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 31 августа

Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 31 августа
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Сегодня, 31 августа, состоится заключительный матч в рамках 9-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей на сегодняшний игровой день.

Расписание матчей 9-го тура Первой лиги на 31 августа:

  • 19:30. «Спартак» Кострома — «Ротор».

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2026/2027 возглавляет «Нижний Новгород», набравший 22 очка в девяти матчах. Московский «Велес» занимает вторую строчку с 21 очком. На третьем месте — «Сочи» (19). В зоне вылета находятся «Ленинградец» (6 очков), «КАМАЗ» (5) и «СКА-Хабаровск» (3).

Матчи следующего, 10‑го тура пройдут с 4 по 6 сентября.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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