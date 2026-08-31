«Астон Вилла» — «Арсенал»: во сколько начало матча АПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 31 августа, состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги между клубами «Астон Вилла» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Джарред Джиллетт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. На территории Российской Федерации официальной трансляции матча не будет. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В 1-м туре АПЛ «Астон Вилла» проиграла «Брайтону» (0:4), а «Арсенал» одержал победу над «Ковентри Сити» (3:0).

В следующем туре «Астон Вилла» встретится на выезде с «Халл Сити» 5 сентября, а «Арсенал» 6 сентября в домашнем матче сыграет с «Челси».

«Арсенал» явля