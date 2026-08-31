Ничья «Спартака» с «Оренбургом» — в видеообзоре матча 6-го тура РПЛ

Накануне состоялся матч 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и «Оренбург». Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Видеообзор матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликован в сообществе «Спартака» в VK.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо встретится с московским «Динамо» 6 сентября, а подопечные Ильдара Ахметзянова в этот же день проведут матч с «Акроном». После шести матчей РПЛ «Спартак» набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Оренбург» заработал семь очков и располагается на девятой строчке.