«Команда гнёт свою линию». Артига высказался об игре «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига высказался об игре своей команды. Испанский специалист подчеркнул, что «Рубин» гнёт свою линию и старательно работает.

«Облегчение было в самом первом матче в Казани, в прошлом сезоне, когда была победа над «Краснодаром». Тогда мне хотелось доказать, что выбор меня главным тренером правильный. Самое главное – продолжать гнуть свою линию. У нас 20 матчей, в которых всего четыре поражения. Команда работает и гнёт свою линию. У меня есть идеи, как исправить игру в плане креатива», — приводит слова Франка Артиги официальный сайт казанского «Рубина».

Сейчас «Рубин» идёт на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.