15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«СКА-Хабаровск» объявил об уходе главного тренера

«СКА-Хабаровск» объявил об уходе главного тренера
Комментарии

Пресс-служба «СКА-Хабаровск» объявила, что российский специалиста Михаил Семёнов покинул должность главного тренера первой команды. Контракт с Семёновым был расторгнут по соглашению сторон. Также тренерский штаб покинул Максим Малаховский.

После восьми матчей в Лиге Pari сезона-2026/2026 «СКА-Хабаровск», набрав три очка, занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице. Лидирует во втором по силе российском дивизионе «Нижний Новгород», на счету которого 22 очка. Второе место занимает «Велес», а тройку лидеров замыкает «Сочи».

В матче 9-го тура Первой лиги «СКА-Хабаровск» сыграет с «Ленинградцем» на выезде.

Материалы по теме
Тренер «Торпедо» Сторожук высказался о победе над «СКА-Хабаровск» в Первой лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android