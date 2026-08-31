«СКА-Хабаровск» объявил об уходе главного тренера

Пресс-служба «СКА-Хабаровск» объявила, что российский специалиста Михаил Семёнов покинул должность главного тренера первой команды. Контракт с Семёновым был расторгнут по соглашению сторон. Также тренерский штаб покинул Максим Малаховский.

После восьми матчей в Лиге Pari сезона-2026/2026 «СКА-Хабаровск», набрав три очка, занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице. Лидирует во втором по силе российском дивизионе «Нижний Новгород», на счету которого 22 очка. Второе место занимает «Велес», а тройку лидеров замыкает «Сочи».

В матче 9-го тура Первой лиги «СКА-Хабаровск» сыграет с «Ленинградцем» на выезде.