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Форвард «Атлетико» был предложен «Ман Юнайтед», клуб оценивает вариант — Сaught Offside

Форвард «Атлетико» был предложен «Ман Юнайтед», клуб оценивает вариант — Сaught Offside
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания контракта с нападающим мадридского «Атлетико» Александром Сёрлотом. По информации Caught Offside, представители норвежского игрока обратились к клубу, чтобы оценить заинтересованность в потенциальной сделке. Сумма трансфера оценивается примерно в £ 30 млн (€ 35 млн).

30-летний Сёрлот не стремится покидать Мадрид, однако готов рассмотреть подходящую возможность продолжить карьеру в другом клубе. Кроме «Манчестер Юнайтед», интерес к игроку проявили «Ньюкасл Юнайтед» и «Ювентус».

Руководство английского клуба ещё не приняло окончательного решения, но не исключает возможности усиления атаки до закрытия трансферного окна. Сёрлот может рассматриваться как вариант для ротации и дополнительная подстраховка для нападающего Беньямина Шешко.

Главным препятствием на пути к возможному переходу является цена. «Манчестер Юнайтед» не уверен, что готов заплатить необходимые € 35 млн, поэтому клуб может попытаться договориться об аренде.

Многое будет зависеть от ситуации с форвардом Джошуа Зиркзее. Если нидерландец покинет «МЮ» и принесёт значительную сумму, часть этих средств может быть использована для подписания контракта с Сёрлотом.

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