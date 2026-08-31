Артига: надеюсь, Рожков останется в «Рубине» по итогам летнего трансферного окна

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался об игроке казанцев Илье Рожкове после матча 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (3:1).

– В День города и республики капитаном выбран Илья Рожков, воспитанник «Рубина», он сегодня забил один из голов. Как оцените его игру?

– Сегодня очень важный день — праздник в республике, и мы знаем, что наш клуб представляет республику. Мы об этом говорили до игры, и ребята понимали, что должны подарить победу. Много лестных слов сказано про Рожкова. Надеюсь, трансферное окно закроется и Илья останется в нашей команде, — цитирует Артигу сайт «Рубина».