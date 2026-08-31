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Артига: надеюсь, Рожков останется в «Рубине» по итогам летнего трансферного окна

Артига: надеюсь, Рожков останется в «Рубине» по итогам летнего трансферного окна
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Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался об игроке казанцев Илье Рожкове после матча 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (3:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
30 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Рожков – 62'     1:1 Миро – 73'     2:1 Юкич – 87'     3:1 Йочич – 90+5'    

– В День города и республики капитаном выбран Илья Рожков, воспитанник «Рубина», он сегодня забил один из голов. Как оцените его игру?
– Сегодня очень важный день — праздник в республике, и мы знаем, что наш клуб представляет республику. Мы об этом говорили до игры, и ребята понимали, что должны подарить победу. Много лестных слов сказано про Рожкова. Надеюсь, трансферное окно закроется и Илья останется в нашей команде, — цитирует Артигу сайт «Рубина».

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