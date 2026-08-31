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Вратарь «Родины» Волков: после победы над «Зенитом» мы расслабились и поверили в себя

Вратарь «Родины» Волков: после победы над «Зенитом» мы расслабились и поверили в себя
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Вратарь московской «Родины» Сергей Волков высказался о стартовом отрезке текущего сезона Альфа-Банк РПЛ в исполнении команды. После шести туров «Родина» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

— «Родина» пропустила больше всех голов на старте. По статистике такие команды сразу вылетают в конце сезона.
— Мы не смотрим в сторону ФНЛ. Естественно, цель — закрепиться в РПЛ. Не могу сказать, что по игре «Родина» выглядит аутсайдером чемпионата. Чуть-чуть винтики и гаечки подкрутить, и, думаю, это хорошая команда.

— Победа над «Зенитом» придала импульс команде на старте сезона?
— Как мы видим, эта победа дала импульс в обратную сторону (улыбается). Чуть-чуть расслабились и поверили в себя. Если оценивать старт сезона, то никто не говорил, что будет легко в РПЛ. Старт чемпионата нашей команды будут оценивать аналитики и эксперты, — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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