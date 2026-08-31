Вратарь «Родины» Волков: после победы над «Зенитом» мы расслабились и поверили в себя

Вратарь московской «Родины» Сергей Волков высказался о стартовом отрезке текущего сезона Альфа-Банк РПЛ в исполнении команды. После шести туров «Родина» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка.

— «Родина» пропустила больше всех голов на старте. По статистике такие команды сразу вылетают в конце сезона.

— Мы не смотрим в сторону ФНЛ. Естественно, цель — закрепиться в РПЛ. Не могу сказать, что по игре «Родина» выглядит аутсайдером чемпионата. Чуть-чуть винтики и гаечки подкрутить, и, думаю, это хорошая команда.

— Победа над «Зенитом» придала импульс команде на старте сезона?

— Как мы видим, эта победа дала импульс в обратную сторону (улыбается). Чуть-чуть расслабились и поверили в себя. Если оценивать старт сезона, то никто не говорил, что будет легко в РПЛ. Старт чемпионата нашей команды будут оценивать аналитики и эксперты, — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.