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«Иногда мы действовали излишне мягко». Аллегри — о поражении «Наполи» от «Комо»

«Иногда мы действовали излишне мягко». Аллегри — о поражении «Наполи» от «Комо»
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение команды от «Комо» (1:2) в матче 2-го тура Серии А.

Италия — Серия А . 2-й тур
30 августа 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 2
Комо
Комо
0:1 Батурина – 17'     1:1 Хойлунд – 30'     1:2 Дувикас – 34'    

«Иногда мы действовали излишне мягко. При этом у нас было несколько голевых моментов, которые не удалось реализовать. Нам важно разобраться, в каких эпизодах стоит придерживаться привычного стиля игры, а когда нужно действовать иначе. С технической точки зрения мы допустили ряд неточных передач. Главная проблема — недостаточная жёсткость в моменты пропущенных мячей, особенно при втором голе. Кроме того, недопустимо упускать два шанса подряд в течение 20 секунд.

Де Брёйне чувствует себя лучше. Есть аспект, который обязательно нужно скорректировать: нам следует играть внимательнее в обороне. После пропущенного в концовке первого тайма гола мы должны были добиться счёта 1:1 до перерыва», — приводит слова Аллегри Football Italia.

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