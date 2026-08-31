«Иногда мы действовали излишне мягко». Аллегри — о поражении «Наполи» от «Комо»

Главный тренер «Наполи» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение команды от «Комо» (1:2) в матче 2-го тура Серии А.

«Иногда мы действовали излишне мягко. При этом у нас было несколько голевых моментов, которые не удалось реализовать. Нам важно разобраться, в каких эпизодах стоит придерживаться привычного стиля игры, а когда нужно действовать иначе. С технической точки зрения мы допустили ряд неточных передач. Главная проблема — недостаточная жёсткость в моменты пропущенных мячей, особенно при втором голе. Кроме того, недопустимо упускать два шанса подряд в течение 20 секунд.

Де Брёйне чувствует себя лучше. Есть аспект, который обязательно нужно скорректировать: нам следует играть внимательнее в обороне. После пропущенного в концовке первого тайма гола мы должны были добиться счёта 1:1 до перерыва», — приводит слова Аллегри Football Italia.