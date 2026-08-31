Гришин заявил, что в ворота «Балтики» в матче с «Родиной» должны были назначить пенальти

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин сказал, что судья должен был назначить пенальти в ворота «Балтики» в концовке первого тайма матча 6-го тура Альфа-Банк РПЛ с московской «Родиной». Встреча завершилась победой калининградцев со счётом 3:0. На 43‑й минуте защитник «Балтики» Лорис Муйоколо сбил в штрафной нападающего москвичей Германа Онугху, судья Евгений Кукуляк принял решение не назначать 11-метровый удар.

«Это пенальти. Онугха ставит корпус, подкат сзади идёт. Защитник в мяч чуть‑чуть играет, но сбивает игрока. «Родина» могла сравнять, но мне кажется, что всё равно проиграла бы. У них нет системной игры в обороне — они пропускают слишком много», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».