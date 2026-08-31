ЦСКА близок к приобретению бразильского нападающего за $ 12 млн — источник

Московский ЦСКА близок к приобретению бразильского крайнего нападающего «Толуки» Элиньо, сообщает журналист Сезар Луис Мерло в социальной сети X. По данным источника, армейцы заплатят $ 12 млн за футболиста — $ 10 млн в качестве гарантированной выплаты и ещё $ 2 млн в виде бонусов.

26-летний Элиньо выступает за «Толуку» с 2024 года. В прошлом сезоне он провёл 35 матчей, забил 13 голов и сделал семь результативных передач. В нынешнем сезоне чемпионата Мексики на его счету шесть матчей, два гола и два ассиста.

ЦСКА после шести туров Альфа-Банк РПЛ занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.