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«Первая проверка Луисом пройдена». Комментатор Okko — о победе «Монако» над «Марселем»

«Первая проверка Луисом пройдена». Комментатор Okko — о победе «Монако» над «Марселем»
Комментарии

Комментатор Оkkо Павел Разживин высказался о победе «Монако» в матче французской Лиги 1 с «Марселем». Монегаски обыграли провансальцев со счётом 2:0.

Франция — Лига 1 . 2-й тур
30 августа 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Бруннер – 13'     2:0 Бруннер – 53'    

«Монако» достаточно уверенно разобрался с «Марселем», первая серьёзная проверка пройдена Фелипе Луисом. Это четвёртая подряд победа для бразильца — две в квалификации Лиги конференций и две на старте сезона Лиги 1. Это позволяет стать первой командой чемпионата, хоть и на мгновение. Прямо сейчас «Монако» — единственная команда, которая не теряет очки. Очень понравился Парис Бруннер, который оформил дубль. Важно отметить, что один гол был с передачи Головина, порадуемся за Александра. А второй гол Бруннера — настоящее искусство! Предлагаю за этим игроком следить.

А у «Марселя» есть проблемы с составом, из-за отсутствия финансов клубу приходится иметь дело с тем, что есть. Ни одного новичка в это трансферное окно, хотя оно вот-вот закроется. У «Монако» тоже есть проблемы с финансами, но они кого-то покупают, а у «Марселя» игроки только уходят. В «Монако», помимо Бруннера и Головина, хочется выделить Камара. Его хвалит и сам Луис Фелипе, говоря, что за последние 20 лет не припомнит футболиста, который выполнял такой объём работы. Но он, кстати, команду может покинуть. Фаворитом называют «Челси», который видит в Ламине замену на случай ухода Энцо Фернандеса. Поздравляем «Монако» с победой, а дальше — выезд в гости к «ПСЖ». Это будет действительно интересно», — сказал Разживин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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