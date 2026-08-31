«Первая проверка Луисом пройдена». Комментатор Okko — о победе «Монако» над «Марселем»

Комментатор Оkkо Павел Разживин высказался о победе «Монако» в матче французской Лиги 1 с «Марселем». Монегаски обыграли провансальцев со счётом 2:0.

«Монако» достаточно уверенно разобрался с «Марселем», первая серьёзная проверка пройдена Фелипе Луисом. Это четвёртая подряд победа для бразильца — две в квалификации Лиги конференций и две на старте сезона Лиги 1. Это позволяет стать первой командой чемпионата, хоть и на мгновение. Прямо сейчас «Монако» — единственная команда, которая не теряет очки. Очень понравился Парис Бруннер, который оформил дубль. Важно отметить, что один гол был с передачи Головина, порадуемся за Александра. А второй гол Бруннера — настоящее искусство! Предлагаю за этим игроком следить.

А у «Марселя» есть проблемы с составом, из-за отсутствия финансов клубу приходится иметь дело с тем, что есть. Ни одного новичка в это трансферное окно, хотя оно вот-вот закроется. У «Монако» тоже есть проблемы с финансами, но они кого-то покупают, а у «Марселя» игроки только уходят. В «Монако», помимо Бруннера и Головина, хочется выделить Камара. Его хвалит и сам Луис Фелипе, говоря, что за последние 20 лет не припомнит футболиста, который выполнял такой объём работы. Но он, кстати, команду может покинуть. Фаворитом называют «Челси», который видит в Ламине замену на случай ухода Энцо Фернандеса. Поздравляем «Монако» с победой, а дальше — выезд в гости к «ПСЖ». Это будет действительно интересно», — сказал Разживин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».