«Не боролись, не бегали». Арбелоа раскритиковал «Фулхэм» после второго поражения подряд

Главный тренер «Фулхэма» Альваро Арбелоа высказался о результатах команды в стартовых турах английской Премьер‑лиги. «Дачники» под руководством Арбелоа пока не набрали ни одного очка: после поражения от «Челси» (2:3) в 1-м туре АПЛ команда уступила и в выездном матче 2-го тура с «Сандерлендом» (0:1). После игры специалист жёстко раскритиковал футболистов, отметив низкий уровень самоотдачи и техники.

«Мне не понравилась игра команды. Мы даже не боролись, не бегали, уровень техники был очень низким. Мы просто не присутствовали на поле.

Дома с «Челси» легко бегать и бороться, но так нужно играть в каждом матче. Речь идёт о характере, настрое и ам