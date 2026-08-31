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«Не боролись, не бегали». Арбелоа раскритиковал «Фулхэм» после второго поражения подряд

«Не боролись, не бегали». Арбелоа раскритиковал «Фулхэм» после второго поражения подряд
Комментарии

Главный тренер «Фулхэма» Альваро Арбелоа высказался о результатах команды в стартовых турах английской Премьер‑лиги. «Дачники» под руководством Арбелоа пока не набрали ни одного очка: после поражения от «Челси» (2:3) в 1-м туре АПЛ команда уступила и в выездном матче 2-го тура с «Сандерлендом» (0:1). После игры специалист жёстко раскритиковал футболистов, отметив низкий уровень самоотдачи и техники.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
30 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
1 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Изидор – 75'    

«Мне не понравилась игра команды. Мы даже не боролись, не бегали, уровень техники был очень низким. Мы просто не присутствовали на поле.

Дома с «Челси» легко бегать и бороться, но так нужно играть в каждом матче. Речь идёт о характере, настрое и ам