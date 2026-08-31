TEAMtalk: форвард «Милана» — один из главных кандидатов «Тоттенхэма» на усиление атаки

Нападающий «Милана» Кристиан Пулишич — один из основных кандидатов на усиление атаки «Тоттенхэма» после отказа форварда «Ливерпуля» Коди Гакпо переходить в лондонский клуб. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «шпоры» ускорили поиск альтернатив. Клуб был готов заплатить за Гакпо свыше € 70 млн, но предпочтение игрока «Манчестер Сити» заставило руководство активнее рассматривать другие варианты.

«Тоттенхэм» уже проявил интерес к 27‑летнему полузащитнику «Милана» Пулишичу — он способен играть на разных позициях в атаке. При этом в «Милане» футболист пока остаётся в запасе: он восстанавливается после небольшого перелома ноги, полученного на чемпионате мира 2026 года, но входит в долгосрочные планы тренера Рубена Аморима. «Тоттенхэм» планирует найти усиление до закрытия трансферного окна.