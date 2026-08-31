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Игорь Дивеев поблагодарил игроков «Зенита» после матча с «Факелом»

Игорь Дивеев поблагодарил игроков «Зенита» после матча с «Факелом»
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Центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев поблагодарил футболистов сине-бело-голубых за игру в матче 6-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Факелом» (1:0). Дивеев получил красную карточку на 85-й минуте этой игры. В компенсированное время единственный гол в матче забил нападающий «Зенита» Александр Соболев, реализовавший пенальти.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
29 августа 2026, суббота. 15:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 90+3'    
Удаления: нет / Дивеев – 85'

— Что скажете об игре в целом?
— Очень тяжёлая. Спасибо большое ребятам, что после моего удаления начали даже ещё выше играть и забили. Поздравляю Сашу Соболева с очередным голом, Даню Кондакова с хорошей игрой, Артёма Карпукаса с дебютом в стартовом составе «Зенита». И всех — с победой в таком непростом матче, — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».

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