«Это важно для уверенности всей команды». Куртуа — о «сухом» матче «Реала» с «Малагой»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался после победы над «Малагой» со счётом 4:0 в матче 3-го тура испанской Ла Лиги.

«Матч получился очень хорошим. Думаю, первый тайм был отличным — мы забили три гола. Правда, в последние 5-10 минут мы слишком далеко отошли назад, и у соперника появилось несколько моментов. Во время перерыва тренер попросил нас постараться забить ещё, но главное — не пропускать. Уметь удерживать результат тоже важно, однако во втором тайме мы сыграли хуже. У нас было несколько шансов, но мы немного замедлились с мячом и отдали сопернику слишком много владения. Это то, что нам нужно исправлять. В итоге мы забили четвёртый, который поставил точку в матче, но во втором тайме нужно было прибавить, чтобы «Бернабеу» тоже мог насладиться игрой. Тем не менее 4:0 — хороший результат.

Думаю, именно так мы и хотим играть: с ритмом, контролем и прессингом после потери мяча. Если нам удастся так играть в каждом матче, нас ждёт отличный год. Но для этого все должны выкладываться все 90 минут. Ещё я надеюсь, что все останутся здоровы — это самое важное. Игра, которую команда показала в первом тайме, — это тот путь, по которому нужно идти.

[Отыграть «на ноль