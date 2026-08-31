Владислав Тернавский объяснил потерю очков «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Бывший футболист сборной России Владислав Тернавский объяснил потерю очков «Спартака» в матче 6-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Оренбургом». Встреча закончилась вничью — 1:1.

«Спартак» недооценил «Оренбург», подумали, что легко возьмут соперника. Даже если говорить про отсутствие Барко в этом матче, то для «Спартака» потерять одного человека — это не страшно. Только недонастрой, кто меньше допускает ошибок, тот и выигрывает.

Я говорил, что, если «Спартак» будет играть так, как предыдущие игры, он станет чемпионом. А если снизит требования, будет плохо. Вот с «Оренбургом» снизили. Да, «Оренбург» — хорошая, боевая команда, но по уровню «Спартак» их должен обыгрывать», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.