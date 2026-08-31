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Владислав Тернавский объяснил потерю очков «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Владислав Тернавский объяснил потерю очков «Спартака» в матче с «Оренбургом»
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Бывший футболист сборной России Владислав Тернавский объяснил потерю очков «Спартака» в матче 6-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Оренбургом». Встреча закончилась вничью — 1:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
30 августа 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Куль – 66'     1:1 Даку – 76'    

«Спартак» недооценил «Оренбург», подумали, что легко возьмут соперника. Даже если говорить про отсутствие Барко в этом матче, то для «Спартака» потерять одного человека — это не страшно. Только недонастрой, кто меньше допускает ошибок, тот и выигрывает.

Я говорил, что, если «Спартак» будет играть так, как предыдущие игры, он станет чемпионом. А если снизит требования, будет плохо. Вот с «Оренбургом» снизили. Да, «Оренбург» — хорошая, боевая команда, но по уровню «Спартак» их должен обыгрывать», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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