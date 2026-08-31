Андони Ираола ответил, чей стиль ему ближе — Юргена Клоппа или Арне Слота

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола ответил на вопрос, чей тренерский стиль, а также стиль игры ему ближе — Юргена Клоппа или Арне Слота. Немецкий и нидерландский специалист прежде тренировали «Ливерпуль». Оба выигрывали английскую Премьер-лигу с «красными». Ираола возглавил мерсисайдцев этим летом. Ранее он работал в «Борнмуте».

«Я бы сказал, что Юрген мне ближе. Но мне многое нравилось и в том, как команда работала с Арне», — приводит слова Ираолы TNT Sports.

По итогам первых двух матчей нового сезона английской Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал два очка, сыграв вничью с «Ноттингем Форест» (2:2) и «Ньюкаслом» (2:2).