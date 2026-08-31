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Вратарь «Родины» Волков оценил потенциальный трансфер защитника Бекао из «Фенербахче»

Вратарь «Родины» Волков оценил потенциальный трансфер защитника Бекао из «Фенербахче»
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Вратарь «Родины» Сергей Волков оценил потенциальный трансфер защитника Родриго Бекао из турецкого «Фенербахче». Он назвал возможного новичка хорошим и качественным футболистом. Ранее Бекао имел опыт игры за ЦСКА.

«Бекао — хороший и качественный футболист. Помню его ещё по ЦСКА. Придёт — будет супер. Нам нужно усиление в оборону. Он классный футболист. Но столько говорят об этом. Каждый день пишут, что «Родина» кого-то подписала. Будет классно, если он придёт. Мы ждём любого футболиста. Главное, чтобы он вписался в ту игровую модель, которая у нас есть», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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