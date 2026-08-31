15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нужно объединиться всем». Пиняев обратился к фанатам «Локомотива» после проигрыша

«Нужно объединиться всем». Пиняев обратился к фанатам «Локомотива» после проигрыша
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев прокомментировал свой статус лидера команды после матча 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:1) и призвал болельщиков объединиться в непростой период.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
29 августа 2026, суббота. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Осипенко – 73'    

— В «Локо» за лето многое поменялось — и теперь, похоже, вы становитесь лидером команды. Благодарите трибуны после игры, обходите стадион — так, как делал ранее Баринов.
— Не думаю, что в этом плане надо говорить про лидерские качества. Делаю это из уважения к болельщикам, была хорошая поддержка. Не пытаюсь копировать Диму Баринова, просто всегда относился с уважением к тем, кто приходит на наши матчи. Может быть, сейчас скажу сгоряча… Но чуть-чуть обидно, когда во время матча, очень часто в последнее время, с 20-й минуты, если мы не побеждаем или проигрываем 0:1, на