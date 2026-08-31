«Нужно объединиться всем». Пиняев обратился к фанатам «Локомотива» после проигрыша

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев прокомментировал свой статус лидера команды после матча 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:1) и призвал болельщиков объединиться в непростой период.

— В «Локо» за лето многое поменялось — и теперь, похоже, вы становитесь лидером команды. Благодарите трибуны после игры, обходите стадион — так, как делал ранее Баринов.

— Не думаю, что в этом плане надо говорить про лидерские качества. Делаю это из уважения к болельщикам, была хорошая поддержка. Не пытаюсь копировать Диму Баринова, просто всегда относился с уважением к тем, кто приходит на наши матчи. Может быть, сейчас скажу сгоряча… Но чуть-чуть обидно, когда во время матча, очень часто в последнее время, с 20-й минуты, если мы не побеждаем или проигрываем 0:1, на