«Дожали соперника». Кондаков — о победе «Зенита» над «Факелом»

Хавбек «Зенита» Даниил Кондаков прокомментировал победу и судейство в матче 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Факелом». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу петербургского клуба.

— После удаления Игоря Дивеева какие мысли были в голове? Не было ли ощущения, что мы не сумеем забрать эту игру?

— Не знаю… Мы продолжали играть, как играли, и дожали соперника.

— Вы сегодня, кажется, собрали вообще все нарушения, которые были со стороны игроков «Факела». Какое было самым болезненным?

— Мне кажется, последнее на фланге, когда игрок наступил сзади. Он даже извинился.

— А когда наступили прямо перед штрафной на ногу?

— Не знаю, в штрафной был этот фол или нет, но наступ сзади просто ощущается больнее, — приводит слова Кондакова сайт «Зенита».