15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Дожали соперника». Кондаков — о победе «Зенита» над «Факелом»

«Дожали соперника». Кондаков — о победе «Зенита» над «Факелом»
Комментарии

Хавбек «Зенита» Даниил Кондаков прокомментировал победу и судейство в матче 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Факелом». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу петербургского клуба.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
29 августа 2026, суббота. 15:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 90+3'    
Удаления: нет / Дивеев – 85'

— После удаления Игоря Дивеева какие мысли были в голове? Не было ли ощущения, что мы не сумеем забрать эту игру?
— Не знаю… Мы продолжали играть, как играли, и дожали соперника.

— Вы сегодня, кажется, собрали вообще все нарушения, которые были со стороны игроков «Факела». Какое было самым болезненным?
— Мне кажется, последнее на фланге, когда игрок наступил сзади. Он даже извинился.

— А когда наступили прямо перед штрафной на ногу?
— Не знаю, в штрафной был этот фол или нет, но наступ сзади просто ощущается больнее, — приводит слова Кондакова сайт «Зенита».

Материалы по теме