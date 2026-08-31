Вратарь «Оренбурга» Овсянников: жаль, что не получилось отбить пенальти от Даку

Вратарь «Оренбурга» Богдан Овсянников прокомментировал результат своей команды в противостоянии с московским «Спартаком» в рамках 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Игра прошла в Москве и завершилась вничью со счётом 1:1. «Спартак» сравнял счёт в заключительной четверти матча.

«До этого уже играли в три центральных защитника. Нет никаких трудностей. «Спартак» действительно хорош в атаке. Нам пришлось перестроиться.

Пенальтистов, конечно, разбираем, кто и как бьёт. Был готов и к Угальде, и к Даку. Жалко, что не получилось отбить», — сказал Овсянников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.