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Вратарь «Оренбурга» Овсянников: жаль, что не получилось отбить пенальти от Даку

Вратарь «Оренбурга» Овсянников: жаль, что не получилось отбить пенальти от Даку
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Вратарь «Оренбурга» Богдан Овсянников прокомментировал результат своей команды в противостоянии с московским «Спартаком» в рамках 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Игра прошла в Москве и завершилась вничью со счётом 1:1. «Спартак» сравнял счёт в заключительной четверти матча.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
30 августа 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Куль – 66'     1:1 Даку – 76'    

«До этого уже играли в три центральных защитника. Нет никаких трудностей. «Спартак» действительно хорош в атаке. Нам пришлось перестроиться.

Пенальтистов, конечно, разбираем, кто и как бьёт. Был готов и к Угальде, и к Даку. Жалко, что не получилось отбить», — сказал Овсянников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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