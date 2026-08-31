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Червиченко: Угальде стал забивать за счёт Даку, невероятно везучий игрок

Червиченко: Угальде стал забивать за счёт Даку, невероятно везучий игрок
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о двух нападающих красно-белых — Манфреде Угальде и Мирлинде Даку.

«Даку нормально играет и вписывается в «Спартак». Конечно, нападающий должен забивать. Но Мирлинд оттягивает на себя внимание защитников, из-за этого освобождаются зоны и пространство, куда влетает Угальде. Это невероятно везучий игрок! У него залетают голы от любой части тела. Он получает свободу. И за счёт Даку даже такой игрок, как Угальде, стал забивать. А Мирлинд ещё своё покажет. Лучше Даку в нашем чемпионате только Кордоба и Кривцов», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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