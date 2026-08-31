Отец Мак Аллистера высказался о будущем футболиста в «Ливерпуле»

Карлос Мак Аллистер, отец полузащитника «Ливерпуля» и сборной Аргентины Алексиса Мак Аллистера, высказался о будущем хавбека в мерсисайдском клубе. Ранее сообщалось, что к Мак Аллистеру проявляют интерес «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

«Алексис не думает об уходе из «Ливерпуля». Он хочет остаться в клубе. «Ливерпуль» ещё не начинал переговоры о новом контракте с Алексисом, но желание игрока — остаться в клубе», — приводит слова Карлоса Мак Аллистера известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Действующее трудовое соглашение 27-летнего игрока с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2028 года.