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Politico назвал ключевую фигуру в окружении Инфантино в ФИФА

Politico назвал ключевую фигуру в окружении Инфантино в ФИФА
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Итальянский юрист Марио Галлавотти — ключевая закулисная фигура в кризисе ФИФА: его влияние и роль в спорных проектах вызывают серьёзные вопросы, сообщает Politico.

По информации источника, Галлавотти, более 20 лет знакомый с президентом ФИФА Джанни Инфантино, считается одним из самых влиятельных людей в окружении главы федерации. Он занимается деликатными политическими и коммерческими вопросами.

Галлавотти сыграл заметную роль в выстраивании отношений ФИФА с Саудовской Аравией — в том числе в вопросах проведения чемпионатов мира и заключения крупных партнёрств. Кроме того, он оказался вовлечён в ряд спорных ситуаций вокруг футбола на Ближнем Востоке.

Бывшие сотрудники ФИФА утверждают, что Галлавотти влияет на работу формально независимых комитетов и использует дисциплинарные механизмы федерации для продвижения интересов Инфантино. Также ему приписывают причастность к утечке деталей секретного плана по привлечению частных инвестиций в проекты, связанные с чемпионатом мира.

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