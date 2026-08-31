18-летний форвард «Тоттенхэма» перейдёт в «Кёльн» на правах аренды на сезон — Романо

18-летний нападающий «Тоттенхэма» Майки Мур перейдёт в «Кёльн» на правах аренды до июня 2027 года без права выкупа, сообщил инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.

По информации источника, сделка завершена и игроку разрешено покинуть клуб. Важным моментом является отсутствие опции выкупа, что означает, что Мур вернётся в Лондон в июне 2027 года. Это соглашение позволит футболисту получать регулярный опыт выступлений на взрослом уровне в Бундеслиге, в то время как «Тоттенхэм» сохраняет полный контроль над ним, считая его частью своих долгосрочных планов.

Форвард находится в системе «шпор» с семи лет, пройдя все ступени академии и попав в основную команду. Сезон-2025/2026 он провёл в аренде в клубе «Рейнджерс».

Контракт Мура с «Тоттенхэмом» действует до июня 2030 года.