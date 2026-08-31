Кондаков рассказал о настрое «Зенита» после победы над «Факелом»

Хавбек «Зенита» Даниил Кондаков прокомментировал победу в матче 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Факелом». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу петербургского клуба. Кондаков рассказал о настрое сине-бело-голубых после этой победы.

— С какими ощущениями ехали на матч и выходили на поле? За спиной — не самая удачная игра, впереди тоже тяжёлые игры. Что было главное сегодня?

— Думаю, что после такого сложного матча нужно начинать новую победную серию. Нам нужно сплотиться. Понятно, ещё будут такие игры, в которых где-то что-то не получается, тяжело будет нащупать свою игру. И как раз через такие игры, которые выигрываются на характере, нужно набирать победный темп!

— Прямо сейчас духоподъёмные эмоции испытываете или только усталость внутри?

— Рад, что выиграли. Конечно, устал очень сильно, но будем готовиться к следующему матчу, впереди игра на Кубок. И затем ЦСКА. Будем двигаться от матча к матчу, — цитирует Кондакова сайт «Зенита».