«Мы привыкли». Игрок «Балтики» Петров — о четырёхматчевой дисквалификации Талалаева

Полузащитник калининградской «Балтики» Максим Петров высказался о дисквалификации главного тренера Андрея Талалаева. Ранее РФС отстранил специалиста на четыре матча за неприличный жест в адрес соперника и трибун.

«Это не первый раз, когда у нас дисквалифицирован главный тренер. Такое было и в ФНЛ, и в РПЛ. Мы привыкли к этому. Главное, что есть результат. Значит, посреди недели тренер доносит до нас правильные мысли, которые мы пытаемся выполнить на поле. Я понимаю требования Талалаева, мне комфортно с ним работать», — сказал Максим Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.