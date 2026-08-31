Александр Сильянов: «Локомотив» не будет бороться за выживание

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов выразил мнение, что железнодорожники не будут бороться за выживание в этом сезоне Альфа-Банк РПЛ. После шести туров красно-зелёные, набрав три очка, занимают 14-е место в турнирной таблице.

— Вы уверены, что команда не будет бороться за выживание и не вылетит?

— Да, я надеюсь, что тот состав, который есть, и ребята, которые пришли, сыграемся, и всё будет нормально. Уверен, что за выживание бороться не будем.

— Почему так уверены?

— Состав сыграется, в центре поля ребятам нужно время. Годяев, Бабкин Серёга, Еремеев обретут уверенность, сыграются, Рак, может, расстреляется — и всё будет нормально, — приводит слова Сильянова «РБ Спорт».