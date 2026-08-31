15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Оренбурга» — о ничьей со «Спартаком»: это потеря двух очков

Президент «Оренбурга» — о ничьей со «Спартаком»: это потеря двух очков
Комментарии

Президент «Оренбурга» Дмитрий Рубашко прокомментировал исход матча 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 со «Спартаком». Игра завершилась со счётом 1:1. При этом «Спартак» сравнял счёт в концовке матча.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
30 августа 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Куль – 66'     1:1 Даку – 76'    

«Матч достаточно тяжёлый, но ребята хорошо себя проявили. Мы вели, если бы не этот пенальти, — могли и победить. Конечно, это потеря двух очков. Игра тяжёлая, команда отдала все силы. Изначально настрой такой был! Результат говорит сам за себя», — приводит слова Дмитрия Рубашко интернет-портал «РИА Новости Спорт».

Напомним, «Спартак» идёт на втором месте в РПЛ. «Оренбург» занимает девятую строчку.

Материалы по теме