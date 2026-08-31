Президент «Оренбурга» — о ничьей со «Спартаком»: это потеря двух очков

Президент «Оренбурга» Дмитрий Рубашко прокомментировал исход матча 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 со «Спартаком». Игра завершилась со счётом 1:1. При этом «Спартак» сравнял счёт в концовке матча.

«Матч достаточно тяжёлый, но ребята хорошо себя проявили. Мы вели, если бы не этот пенальти, — могли и победить. Конечно, это потеря двух очков. Игра тяжёлая, команда отдала все силы. Изначально настрой такой был! Результат говорит сам за себя», — приводит слова Дмитрия Рубашко интернет-портал «РИА Новости Спорт».

Напомним, «Спартак» идёт на втором месте в РПЛ. «Оренбург» занимает девятую строчку.