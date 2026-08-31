«Ювентус» рассматривает трансфер форварда из «Ньюкасла» — Романо

Туринский «Ювентус» изучает вариант аренды нападающего Ника Вольтемаде из «Ньюкасла», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.

По информации источника, итальянский клуб вышел на контакт с «сороками» по поводу возможного перехода немецкого форварда. Вольтемаде рассматривается как один из вариантов для усиления линии атаки — в частности, на случай ухода Джонатана Дэвида. Параллельно «Ювентус» проявляет интерес к игроку «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее.

В прошлом сезоне Вольтемаде провёл 51 матч за «сорок», забив 11 голов и отдав пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Вольтемаде в € 55 млн.