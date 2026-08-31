Игрок сборной России Петров прокомментировал возможное отсутствие соперников, кроме Ирана

Полузащитник «Балтики» и сборной России Максим Петров рассказал, что думает о возможных матчах национальной команды. Ранее сообщалось, что 29 сентября сборная России проведёт товарищескую встречу с командой Ирана на стадионе «Казань Арена». Игра состоится в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора, который начнётся 21 сентября.

— Если вас вызовут в сборную России, готовы ли только к одному матчу с Ираном без других соперников?

— Точно готов к этому и надеюсь, что попаду в сборную. Не знаю, какое решение примет Валерий Георгиевич Карпин. Мне без разницы: одна будет игра, две или три, — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Сборные России и Ирана встречались четыре раза. Последний матч прошёл 10 октября 2025 года в Волгограде и завершился победой российской команды со счётом 2:1.