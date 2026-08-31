Суперкомпьютер Opta определил шансы «Краснодара», «Спартака» и «Зенита» на победу в РПЛ

Известный суперкомпьютер Opta определил шансы «Краснодара», московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» на победу в Альфа-Банк РПЛ по итогам стартовых шести туров. Так, на чемпионство чёрно-зелёных Opta даёт 57,8%, на победу сине-бело-голубых — 25,2%, а шансы красно-белых оценивает в 12%.

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар», набрав 18 очков, лидирует в чемпионате России. На втором месте располагается «Спартак», отстающий от «быков» на пять очков. «Зенит» — третий, в активе сине-бело-голубых 12 набранных очков.

Санкт-петербургский «Зенит» является действующим победителем РПЛ. «Спартак» — обладатель Фонбет Кубка России.