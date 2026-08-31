ЦСКА проявляет интерес к форварду бельгийского «Андерлехта» — Le Soir

Нападающий бельгийского «Андерлехта» Адриано Бертаччини — в сфере интересов московского ЦСКА, сообщает Le Soir.

По информации источника, помимо армейцев, на 26‑летнего форварда претендуют швейцарский «Серветт», а также немецкие «Герта» и «Шальке-04».

Контракт игрока с «Андерлехтом» рассчитан до 2029 года, а его стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в € 4 млн. В нынешнем сезоне Бертаччини провёл за клуб пять матчей и забил один гол.

ЦСКА после шести туров располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Армейцы заработали 12 очков. Следующий матч ЦСКА проведёт на выезде с «Зенитом» 5 сентября.