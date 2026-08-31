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Динияр Билялетдинов сравнил Еремеева и Голубева с легендами «Локомотива»

Динияр Билялетдинов сравнил Еремеева и Голубева с легендами «Локомотива»
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Тренер молодёжной команды «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказал мнение о молодых футболистах Илье Еремееве и Владиславе Голубеве, сравнив их с легендами клуба Владимиром Маминовым и Джеймсом Обиорой.

— Еремеев неплохо играет в отборе. Чуть‑чуть я бы посоветовал ему чаще смотреть вперёд, двигать мяч. Но на данном этапе мне нравится его дебют за команду. Что касается Голубева, то ему надо забить. Нападающий получает уверенность в себе, когда забивает.

— С кем можно сравнить Еремеева и Голубева?
— Еремеев, может быть, — Маминов. Если брать «Локомотив». Голубев больше на Обиору похож (смеётся), — сказал Билялетдинов в эфире «Матч ТВ».

Железнодорожники после шести туров набрали три очка и занимают 14-е место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ.

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