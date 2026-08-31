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Валерий Филатов: всю жизнь говорят о вылете «Локомотива», но задачи будут выполнены

Валерий Филатов: всю жизнь говорят о вылете «Локомотива», но задачи будут выполнены
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Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов высказался о турнирном положении московского клуба. Железнодорожники продемонстрировали худший старт в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге за всю историю. Клуб идёт на 14-м месте, набрав три очка за шесть матчей (три поражения, три ничьих).

«Будем выбираться из зоны вылета и всей сложившейся ситуации, как ещё быть? Вылезем, больше выбора нет. Всю жизнь говорят, что «Локомотив» может вылететь, но разговоры разговорами, а дело делом. Задачи на сезон поставлены и будут выполнены», — сказал Филатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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