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Глава РПЛ Алаев заявил, что посетит матч Батракова за «Галатасарай» в Турции

Глава РПЛ Алаев заявил, что посетит матч Батракова за «Галатасарай» в Турции
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Президент РПЛ Александр Алаев сообщил о намерении посетить один из матчей полузащитника Алексея Батракова за турецкий «Галатасарай». Хавбек подписал контракт с клубом 20 августа, перейдя из московского «Локомотива», на пять лет. После перехода Алаев отметил, что уход воспитанника железнодорожников стал потерей одной из главных звёзд чемпионата страны, и пожелал ему удачи в новом клубе.

«Обязательно посещу один из его матчей за «Галатасарай», — приводит слова Алаева «РИА Новости».

Батраков дебютировал за «Галатасарай» 29 августа в матче 3-го тура чемпионата Турции с «Гёзтепе», который завершился со счётом 3:2. 21-летний футболист был тепло встречен болельщиками и вышел на поле перед началом второго тайма, отдав предголевую передачу в моменте со вторым голом команды.

Турция — Суперлига . 3-й тур
29 августа 2026, суббота. 21:30 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
3 : 2
Гёзтепе
Измир
0:1 Мироши – 16'     1:1 Санчес – 33'     2:1 Сара – 55'     3:1 Осимхен – 63'     3:2 Жуан – 65'    

В сезоне-2026/2027 «Галатасарай» примет участие в общем этапе Лиги чемпион