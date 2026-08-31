Глава РПЛ Алаев заявил, что посетит матч Батракова за «Галатасарай» в Турции

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил о намерении посетить один из матчей полузащитника Алексея Батракова за турецкий «Галатасарай». Хавбек подписал контракт с клубом 20 августа, перейдя из московского «Локомотива», на пять лет. После перехода Алаев отметил, что уход воспитанника железнодорожников стал потерей одной из главных звёзд чемпионата страны, и пожелал ему удачи в новом клубе.

«Обязательно посещу один из его матчей за «Галатасарай», — приводит слова Алаева «РИА Новости».

Батраков дебютировал за «Галатасарай» 29 августа в матче 3-го тура чемпионата Турции с «Гёзтепе», который завершился со счётом 3:2. 21-летний футболист был тепло встречен болельщиками и вышел на поле перед началом второго тайма, отдав предголевую передачу в моменте со вторым голом команды.

В сезоне-2026/2027 «Галатасарай» примет участие в общем этапе Лиги чемпион