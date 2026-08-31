«Они фрики!» Тренер «Балтики» Нагайцев — о Радимове и Мостовом

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев высказался о мнениях экспертов в адрес главного тренера калининградцев Андрея Талалаева. Нагайцев отметил, что ему смешно читать комментарии от людей, которые не достигли успеха в тренерской карьере. Ранее РФС отстранил Талалаева на четыре матча за неприличный жест в адрес соперника и трибун.

— Удивились ли вы, что клуб публично осудил поведение Талалаева?

— Это не буду комментировать.

— Как реагируете на мнения экспертов по Андрею Викторовичу? Те же слова Александра Мостового, возможно, видели?

— Это фрики. Они хайпуют на этой теме, они вообще не знают, из-за чего, как и почему. Легче всего что-то сказать и хайп получить. Особенно забавно слышать это от людей, которые в тренерской карьере ничего не достигли — это Радимов, Мостовой и так далее. Мне смешно, когда они комментируют работу какого-то тренера. Когда в интернете я вижу фамилию Радимов и Мостовой — сразу закрываю страницу, ничего не смотрю даже. Они фрики! — приводит слова Нагайцева «РБ Спорт».

После шести туров «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ, набрав 10 очков.