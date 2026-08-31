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Юрий Сёмин оценил переход Алексея Батракова в «Галатасарай»

Юрий Сёмин оценил переход Алексея Батракова в «Галатасарай»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил переход полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарай». Хавбек присоединился к турецкому клубу из «Локомотива» в это трансферное окно. 29 августа 21-летний игрок дебютировал за клуб из Стамбула в матче 3-го тура чемпионата Турции с «Гёзтепе» (3:2).

«Галатасарай» и так является сильной командой, в которой есть такие звёзды, как, например, Осимхен. В клубе все игроки очень опытные и они прошли через многие ведущие европейские лиги, включая английскую Премьер-лигу. Я думаю, что если клуб взял Батракова, то он должен внести какую-то изюминку в игру команды. Алексей – работоспособный парень, это его главный козырь», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

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