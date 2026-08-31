Опубликованы судейские назначения на матчи Пути РПЛ Кубка России

Пресс-служба РФС опубликовала судейские назначения на матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу сезона-2026/2027.
1 сентября (вторник)
«Акрон» – «Локомотив»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Адлан Хатуев, Александр Туркин; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Эдуард Малый.
«Факел» – «Краснодар»: судья – Игорь Капленков, помощники судьи – Андрей Болотенков, Руслан Шекемов; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Николай Иванов.
«Ростов» – ЦСКА: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Дмитрий Семёнов, Михаил Иванов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Антон Фролов; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Сергей Зуев.
2 сентября (среда)
«Оренбург» – «Рубин»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Денис Березнов, Никита Матиеску; резервный судья – Артур Сагдиев; ВАР – Вера Опейкина; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Владимир Казьменко.
«Зенит» – «Динамо» (Махачкала): судья – Матвей Заика, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ермилов; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Александр Гончар.
«Балтика» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Олег Гусаков; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Игорь Писанко.
«Спартак» – «Родина»: судья – Михаил Плиско, помощники судьи – Александр Богданов, Андрей Веретешкин; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Роман Сафьян; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Сергей Французов.
3 сентября (четверг)
«Динамо» (Москва) – «Ахмат»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Денис Петров, Екатерина Курочкина; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор –