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Вратарь «Зенита» Адамов высказался об удалении Дивеева в матче с «Факелом»

Вратарь «Зенита» Адамов высказался об удалении Дивеева в матче с «Факелом»
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Голкипер «Зенита» Денис Адамов высказался об удалении защитника петербуржцев Игоря Дивеева в матче 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Факелом». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «Зенита».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
29 августа 2026, суббота. 15:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 90+3'    
Удаления: нет / Дивеев – 85'

— Момент, приведший к удалению Игоря Дивеева, произошёл совсем рядом с вами.
— Если честно, сразу подумал, что это может быть красная карточка. В то же время видел, что сначала фолил игрок «Факела», а значит, как для себя отметил, опасного штрафного в сторону наших ворот быть не должно. Так всё и получилось.

— Как вам атмосфера на игре?
— В Воронеже она всегда потрясающая. Что на старом стадионе, что на этом. Играть — одно удовольствие. Единственный момент — играли днём и поле было суховато. К этому непросто было сразу привыкнуть. А всё остальное — потрясающе, — цитирует Адамова «Матч ТВ».

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