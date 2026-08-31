Вратарь «Зенита» Адамов высказался об удалении Дивеева в матче с «Факелом»

Голкипер «Зенита» Денис Адамов высказался об удалении защитника петербуржцев Игоря Дивеева в матче 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Факелом». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «Зенита».

— Момент, приведший к удалению Игоря Дивеева, произошёл совсем рядом с вами.

— Если честно, сразу подумал, что это может быть красная карточка. В то же время видел, что сначала фолил игрок «Факела», а значит, как для себя отметил, опасного штрафного в сторону наших ворот быть не должно. Так всё и получилось.

— Как вам атмосфера на игре?

— В Воронеже она всегда потрясающая. Что на старом стадионе, что на этом. Играть — одно удовольствие. Единственный момент — играли днём и поле было суховато. К этому непросто было сразу привыкнуть. А всё остальное — потрясающе, — цитирует Адамова «Матч ТВ».