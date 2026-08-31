Киву — о матче с «Кальяри»: если не добиваешь соперника, можешь столкнуться с проблемами

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу над «Кальяри» со счётом 1:0 в матче 2-го тура итальянской Серии А. Команды играли на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. Единственный гол забил полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу на девятой минуте встречи.

«Это классические матчи: если не добиваешь соперника, потом можешь столкнуться с проблемами. Во втором тайме мы немного потеряли стройность и растянулись, сами себя загнали в панику. Моментов создали много, так что если и есть о чём жалеть, то лишь о том, что не реализовали большее число голевых шансов.

Возможно, не очень хорошо так напрягаться в концовке, но, учитывая уровень физической готовности