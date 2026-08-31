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Киву — о матче с «Кальяри»: если не добиваешь соперника, можешь столкнуться с проблемами

Киву — о матче с «Кальяри»: если не добиваешь соперника, можешь столкнуться с проблемами
Комментарии

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу над «Кальяри» со счётом 1:0 в матче 2-го тура итальянской Серии А. Команды играли на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. Единственный гол забил полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу на девятой минуте встречи.

Италия — Серия А . 2-й тур
30 августа 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
0 : 1
Интер М
Милан
0:1 Чалханоглу – 9'    

«Это классические матчи: если не добиваешь соперника, потом можешь столкнуться с проблемами. Во втором тайме мы немного потеряли стройность и растянулись, сами себя загнали в панику. Моментов создали много, так что если и есть о чём жалеть, то лишь о том, что не реализовали большее число голевых шансов.

Возможно, не очень хорошо так напрягаться в концовке, но, учитывая уровень физической готовности