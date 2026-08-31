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Фабрицио Романо поделился информацией о переходе Луиса Энрике из «Зенита» в «Рому»

Фабрицио Романо поделился информацией о переходе Луиса Энрике из «Зенита» в «Рому»
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Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией об интересе «Ромы» к крайнему нападающему санкт-петербургского «Зенита» Луису Энрике. Так, несмотря на достигнутую устную договорённость, переход бразильца в итальянский клуб не продвигается. Отмечается, что на сегодняшний день «Рома» отдаёт приоритет другим целям.

В нынешнем сезоне Энрике принял участие в шести матчах во всех турнирах за «Зенит», в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение 25-летнего игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

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