«Неприятный осадок». Моссаковский — о судействе в 6-м туре РПЛ

Известный комментатор Михаил Моссаковский высказался о судействе в матчах 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Он раскритиковал работу арбитров.

«Тур оставил неприятный осадок. Из-за судейства, конечно. В первую очередь по теме пенальти. В Воронеже, как по мне, игровой момент. Сколько таких ситуаций уже было. Нетфуллин опережает Кондакова в борьбе за позицию, ставит ногу на газон. Так часто под фол пытаются подставиться нападающие. И нам не раз говорили, что подобные эпизоды — сейчас это продолжить игру. Но здесь дали пенальти.

Лёгенький пенальти на Гладышеве тоже печалит. Да, основания были. Но! Чем больше таких пенок будет, тем больше форварды будут дорисовывать после контактов в ногах. Оснований для пенальти на Онугхе, по-моему, было больше. Но там фол не дают, а в дерби дают.

После ЧМ часто по инерции примеряю эпизоды из наших реалий к тому, что было там. Пенальти на Онугхе на чемпионате мира представить могу. На Кондакове и Гладышеве — с трудом.

Ну и эпизод с рукой Тормены… В прошлом сезоне был момент-близнец, когда мяч так же отскочил от газона в руку тогда ещё ростовчанину Вахании. И там это был пенальти. А здесь — «неожиданный мяч» и продолжить игру. Так об этом уже пишет, например, Игорь Федотов. Так же, по всей видимости, напишут и в решении ЭСК. Оставив за скобками и второе касание руки Тормены, перед которым защитник сделал явное движение в сторону мяча.

Про карточки даже говорить не хочется. Отдельная большая тема. Но факт, что «Оренбург» мог заканчивать вдевятером. Поймал себя на неприятном чувстве дежавю. До этого пять туров прошли относительно спокойно для судейства. И вот опять. Надеюсь, разово. И дальше всё-таки больше будем говорить об игре», — написал Моссаковский в своём телеграм-канале.