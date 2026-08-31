Вратарь «Родины» Волков: «Балтика» додавила, но мы могли переломить игру

Вратарь московской «Родины» Сергей Волков поделился впечатлениями от матча 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Игра состоялась в воскресенье, 30 августа, и завершилась победой калининградского клуба со счётом 3:0.

«Были индивидуальные ошибки. «Балтика» додавила, ждала свой шанс всю игру, никуда не выбегала и не раскрывалась. И в итоге воспользовалась моментом. «Балтика» — хорошая и тренерская команда. Молодцы. Поздравляю их с победой. Но считаю, что по матчу мы могли переломить игру. Должны были это сделать. Но, к сожалению, так получилось», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После шести туров «Родина» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав четыре очка.