«Челси» нашёл замену Энцо Фернандесу в Серии А — Footmercato

Английский «Челси» хочет подписать полузащитника сборной Франции и итальянской «Ромы» Ману Коне в качестве замены хавбека Энцо Фернандеса, который, как ожидается, перейдёт в «Манчестер Сити». Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, французский игрок стал главным приоритетом лондонского клуба. «Челси» связался с представителями Ману Коне, чтобы обсудить возможность трансфера в последние часы трансферного окна.

В минувшем сезоне Коне за «Рому» принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн. За сборную Франции Коне провёл 19 матчей.