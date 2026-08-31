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«Спартак» — лучшая команда РПЛ по допущенным ожидаемым голам у своих ворот

«Спартак» — лучшая команда РПЛ по допущенным ожидаемым голам у своих ворот
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Телеграм-канал РУСТАТ опубликовал статистику допущенных ожидаемых голов у своих ворот среди команд Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по итогам первых шести туров сезона-2026/2027.

Так, «Спартак» допустил всего 5,6 ожидаемого гола у своих ворот за шесть матчей. Это лучший показатель в РПЛ здесь и сейчас. На втором месте идёт «Зенит», соперники которого создали 6,07 ожидаемого гола. Замыкает тройку лучших «Балтика» — 6,23.

Больше всех ожидаемых голов у своих ворот позволила создать московская «Родина».

Полный рейтинг клубов РПЛ по ожидаемым голам у своих ворот за шесть туров нового сезона:

Фото: РУСТАТ

Напомним, единственной командой, которая выиграла все шесть матчей в новом сезоне РПЛ, является «Краснодар».

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