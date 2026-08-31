Экс-игрок «Галатасарая» Акьюз поделился первым впечатлением от игры Батракова в Турции

Бывший игрок «Галатасарая» Саффет Акьюз оценил дебют полузащитника Алексея Батракова в турецком чемпионате. Российский хавбек подписал контракт с «Галатасараем» 20 августа, перейдя из московского «Локомотива», на пять лет. Батраков дебютировал за стамбульский клуб 29 августа в матче 3-го тура с «Гёзтепе», который завершился со счётом 3:2.

«В матче с «Гёзтепе» Батраков сыграл мало, но я увидел, что он создавал опасные моменты, особенно в штрафной соперника. Но станет ли он лидером, который будет балансировать между двумя блоками команды, то есть между полузащитой и атакой? Посмотрим на это в ближайшие недели и в следующих матчах.

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