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Экс-игрок «Галатасарая» Акьюз поделился первым впечатлением от игры Батракова в Турции

Экс-игрок «Галатасарая» Акьюз поделился первым впечатлением от игры Батракова в Турции
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Бывший игрок «Галатасарая» Саффет Акьюз оценил дебют полузащитника Алексея Батракова в турецком чемпионате. Российский хавбек подписал контракт с «Галатасараем» 20 августа, перейдя из московского «Локомотива», на пять лет. Батраков дебютировал за стамбульский клуб 29 августа в матче 3-го тура с «Гёзтепе», который завершился со счётом 3:2.

Турция — Суперлига . 3-й тур
29 августа 2026, суббота. 21:30 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
3 : 2
Гёзтепе
Измир
0:1 Мироши – 16'     1:1 Санчес – 33'     2:1 Сара – 55'     3:1 Осимхен – 63'     3:2 Жуан – 65'    

«В матче с «Гёзтепе» Батраков сыграл мало, но я увидел, что он создавал опасные моменты, особенно в штрафной соперника. Но станет ли он лидером, который будет балансировать между двумя блоками команды, то есть между полузащитой и атакой? Посмотрим на это в ближайшие недели и в следующих матчах.

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