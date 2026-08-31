Дивеев назвал причину, почему «Зениту» было тяжело в матче 6-го тура РПЛ с «Факелом»

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев ответил на вопрос, почему для сине-бело-голубых так тяжело складывался матч 6-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Факелом» (1:0). Единственный гол в этой встрече забил нападающий Александр Соболев, реализовавший пенальти в компенсированное время.

— Почему так тяжело складывалась игра?

— Отвечу так — наша реализация. Но самое главное в этот вечер — это три очка. Да, мы должны играть лучше, но есть такие матчи, когда важнее всего победа. Как, например, в прошлом году в Махачкале, на плохом поле. С одной стороны, надо вскрывать насыщенную оборону соперника, с друго