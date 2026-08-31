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«Манчестер Сити» объявил о трансфере Аллана

«Манчестер Сити» объявил о трансфере Аллана
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Бразильский нападающий Аллан перешёл из «Палмейраса» в «Манчестер Сити». Об этом сообщает пресс-служба британского клуба.

Стороны заключили контракт до 2031 года. По данным СМИ, сумма сделки по 22-летнему бразильцу составила € 40 млн.

Аллан играл за взрослую команду «Палмейраса» с января 2025 года. За этот период Аллан принял участие в 95 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и 11 результативными передачами. Последнее трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до конца 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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